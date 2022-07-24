МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что ООН в рамках "продуктовой сделки" сумеет добиться отмены нелегитимных антироссийских санкций, мешающих вывозу зерна, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Каире. Лавров провел переговоры с главой МИД Египта

"Теперь после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе генсека ООН, — он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится", — сказал он.

Москва не просит о снятии ограничений, но Запад должен устранить препятствия в области продовольствия, созданные им самим, подчеркнул министр. "Мы просто будем теперь развивать свою экономику, опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность", — отметил Лавров.

Глава МИД также заявил, что Россия в ходе переговоров в Стамбуле настояла на пакетном решении проблемы вывоза российского и украинского зерна, но не стала бы заключать сделку, если бы вопрос по разблокировке российского экспорта не был решен.

Министр также отметил, что российские экспортёры зерна продолжат исполнять свои обязательства по поставкам в Египет. По его словам, у российской стороны есть понимание того, как работать по полному выполнению контрактов вне зависимости от ситуации с санкциями. В ООН подчеркнули добровольный характер зерновой сделки

В пятницу Россия и Украина подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра, в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.