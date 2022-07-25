МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Республику Конго, передает корреспондент РИА Новости. Лавров: "продуктовая сделка" обязывает Запад снять все ограничения по зерну

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале при этом отметила, что этот визит — "первый визит министра иностранных дел России/СССР в Республику Конго", а город Ойо, куда прибыл Лавров, — территория проживания племени мбоши, из которого происходит и нынешний президент страны Дени Сассу-Нгессо.

"После освобождения от колониального гнета Франции Республика Конго развивала дружеские отношения с Советским Союзом. Мы поддерживали друг друга на международной арене, советские специалисты помогали становлению независимой республики, в том числе возводили инфраструктурные объекты в стране. Всего в СССР и России получили образование свыше 8 тысяч конголезских граждан, многие из которых заняли руководящие должности", — отметила Захарова.