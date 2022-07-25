МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Все восемь глав внешнеполитических ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества подтвердили готовность прибыть лично на заседание СМИД, которое пройдет 28-29 июля в Ташкенте, сообщает в понедельник пресс-служба ШОС. В Минске считают, что членство в ШОС откроет стране новые возможности

"Двадцать восьмого — двадцать девятого июля в Ташкенте состоится заседание Совета министров иностранных дел ШОС. Все восемь министров подтвердили готовность прибыть лично", — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава МИД РФ Сергей Лаврова 28-29 июля посетит Ташкент, где примет участие во встрече глав МИД Шанхайской организации сотрудничества. По ее словам, на заседании планируется обсудить предстоящую встречу глав государств, актуальные вопросы международной повестки дня.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.