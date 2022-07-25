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ЕИБ одобрил кредит в 1,59 миллиарда евро для Украины
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский инвестиционный банк одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард будет выделен немедленно. "Европейский... ПРАЙМ, 25.07.2022
финансы, экономика, мировая экономика, новости, ек, украина, финансовая помощь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский инвестиционный банк одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард будет выделен немедленно.
"Европейский инвестиционный банк при поддержке бюджета ЕС… одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард евро будет выделен немедленно", — написала она в Twitter.
По словам фон дер Ляйен, эти средства помогут восстановить инфраструктуру и возобновить предоставление услуг в стране.