МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский инвестиционный банк одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард будет выделен немедленно. Евросоюз выдаст Украине новый макрофинансовый кредит на миллиард евро

"Европейский инвестиционный банк при поддержке бюджета ЕС… одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард евро будет выделен немедленно", — написала она в Twitter.

По словам фон дер Ляйен, эти средства помогут восстановить инфраструктуру и возобновить предоставление услуг в стране.