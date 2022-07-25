МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Россия продолжит сокращать импорт нержавеющей стали в июле, снижение составит 10%, до 27 тысяч тонн, сообщил РИА Новости ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров. СМИ: Евросоюз значительно сократил импорт российского угля

"Сокращение импорта нержавеющей стали в Россию в июле продолжится. Основные отрасли, потребляющие "нержавейку", продолжили сигнализировать о замедлении в летние месяцы не только из-за сезонного спада деловой активности, но и из-за влияния санкционных ограничений, а также сохраняющейся подавленности потребительского сектора", — сказал Федоров.

По его оценке, спад промышленного производства в июне в России может расшириться с 1,7% год к году до 5,3% год к году. Однако, как отметил эксперт, официальная статистика будет опубликована Росстатом в эту среду.

"Что касается июля, то темпы ускорения падения промпроизводства здесь могут оказаться несколько скромнее. Однако, даже этого, на фоне значительного ухудшения ситуации в мировой экономике будет достаточно, чтобы импорт нержавеющей стали в Россию снизился в июле еще на 10% с 29,9 тысячи тонн до 27 тысяч тонн", — сообщил экономист.

При этом он отметил, что для России вполне по силам импортозаместить поставки нержавеющей стали в течение нескольких лет. Швейцария снизила импорт российского золота в июне

"Если бы российские металлургические компании реализовали один или несколько проектов по наращиванию выпуска нержавеющего проката, которые они анонсировали еще до пандемии, то внутренние потребности в этой продукции в 2022 году уже были бы закрыты", — сказал он.

Согласно данным ассоциации "Спецсталь", объем российского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали из третьих стран (без учета ЕАЭС) в июне сократился на 24% по сравнению с маем 2022 года.