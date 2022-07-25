Эксперт из КНР: "зерновое соглашение" для Китая не имеет ключевого значения
ПЕКИН, 25 июл — ПРАЙМ. "Зерновое соглашение" сыграет определенную роль в ослаблении напряженности в области глобального обеспечения зерном, но для Китая оно не имеет ключевого значения, заявил РИА Новости сотрудник маркетингового отдела китайской компании, торгующей зерном, на условиях анонимности.
По словам эксперта, в последние годы сотрудничество Китая и Украины по поставкам зерна не было гладким. Из-за политической нестабильности на Украине многие долгосрочные соглашения неоднократно отменялись, что приводило к экономическим спорам.
"Несмотря на то, что Китай является крупнейшим импортером украинского зерна, он совсем не зависим от этих поставок", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что Китай полностью "держит в своих руках" безопасность обеспечения страны зерном, и для него не существует такой проблемы.
"Говоря о зерне, Китай в основном импортирует из-за рубежа кукурузу, ячмень, соевые бобы и некоторые виды высококачественной пшеницы и риса", — сказал он, добавив, что Китай также и экспортирует зерно.
Эксперт добавил, что, по данным китайской таможни, в 2021 году Китай импортировал зерно с Украины на сумму 3,2 миллиарда долларов, что составило всего 4,3% от общего импорта КНР.
"Поэтому (эта проблема) имеет очень ограниченное влияние на Китай", — сказал он.
При этом эксперт подчеркнул, что соглашение "несомненно сыграет определенную роль в ослаблении напряженности в области глобального обеспечения зерном".
В понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай приветствует "продуктовую сделку" между Россией и Украиной.
Он отметил, что Китай всегда придавал большое значение вопросу обеспечения международной продовольственной безопасности, поэтому включил ее в число ключевых областей сотрудничества своей Глобальной инициативы развития, а также выдвинул инициативу международного сотрудничества в области продовольственной безопасности, чтобы внести свой вклад в решение проблемы.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://1prime.ru/world/20220725/837600465.html