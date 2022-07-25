ПЕКИН, 25 июл — ПРАЙМ. "Зерновое соглашение" сыграет определенную роль в ослаблении напряженности в области глобального обеспечения зерном, но для Китая оно не имеет ключевого значения, заявил РИА Новости сотрудник маркетингового отдела китайской компании, торгующей зерном, на условиях анонимности. Казахстан заявил, что целью "продуктовой сделки" было снижение цен на зерно

По словам эксперта, в последние годы сотрудничество Китая и Украины по поставкам зерна не было гладким. Из-за политической нестабильности на Украине многие долгосрочные соглашения неоднократно отменялись, что приводило к экономическим спорам.

"Несмотря на то, что Китай является крупнейшим импортером украинского зерна, он совсем не зависим от этих поставок", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Китай полностью "держит в своих руках" безопасность обеспечения страны зерном, и для него не существует такой проблемы.

"Говоря о зерне, Китай в основном импортирует из-за рубежа кукурузу, ячмень, соевые бобы и некоторые виды высококачественной пшеницы и риса", — сказал он, добавив, что Китай также и экспортирует зерно.

Эксперт добавил, что, по данным китайской таможни, в 2021 году Китай импортировал зерно с Украины на сумму 3,2 миллиарда долларов, что составило всего 4,3% от общего импорта КНР.

"Поэтому (эта проблема) имеет очень ограниченное влияние на Китай", — сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что соглашение "несомненно сыграет определенную роль в ослаблении напряженности в области глобального обеспечения зерном". Эксперты объяснили, почему США придумали "план Б" по продуктовой сделке

В понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай приветствует "продуктовую сделку" между Россией и Украиной.

Он отметил, что Китай всегда придавал большое значение вопросу обеспечения международной продовольственной безопасности, поэтому включил ее в число ключевых областей сотрудничества своей Глобальной инициативы развития, а также выдвинул инициативу международного сотрудничества в области продовольственной безопасности, чтобы внести свой вклад в решение проблемы.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.