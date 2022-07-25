Все стороны "продуктовой сделки" подтвердили приверженность договоренностям
В ООН заявили, что все стороны "продуктовой сделки" подтвердили приверженность договоренностям
Читать 1prime.ru в
ООН, 25 июл — ПРАЙМ. Все стороны "продуктовой сделки" подтвердили приверженность договоренностям, достигнутым накануне в Стамбуле, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
По его словам, все стороны часто контактировали между собой и вновь подтвердили приверженность инициативе.
Хак добавил, что турецкая сторона уже предоставила помещение для Совместного координационного центра в Стамбуле.
"К завтрашнему дню все стороны и ООН прибудут в совместный координационный центр в Стамбул. Ожидаем, что первые поставки могут начаться в ближайшие дни", — добавил он.
https://1prime.ru/world/20220725/837601208.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.