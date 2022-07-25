МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Прогнозируемый властями на конец текущего года дефицит бюджета Украины на уровне 30-35% ВВП означает банкротство страны, заявил РИА Новости научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Украина назвала планируемый объем экспорта агропродукции по морю

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в понедельник, что дефицит бюджета Украины к концу года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны.

"Вывод — Украина банкрот", — сказал он.

Как отметил Журавлев, бюджетный дефицит означает превышение расходов бюджета над его доходами. "Дефицит бюджета Украины составит 50 миллиардов долларов, что равно 30–35% ВВП. Это значит, что страна потребляет на 35% больше, чем производит, и следовательно 35% произведенного в стране уйдет на покрытие бюджетного дефицита. Если дефицит будет составлять 100%, то страна сразу проедала бы все, что производит", — пояснил он.

"Украина существует только потому, что покрывает свой дефицит за счет займов. Но если бы к Украине относились как к коммерческому партнеру, то кредиты бы не давали, так как богатство страны уменьшается за счет дефицита и отдавать кредиты будет просто нечем", — добавил он.

По мнению Журавлева, Западу нужна воюющая Украина и он готов платить за специальную военную операцию. "Украина — банкрот, но этот банкрот нужен, и ему подкидывают денег. Но взаймы, так что в конечном счете Запад свое возьмет. А Украина будет разорена, и ущерб будет не меньше, чем от боев", — заключил он.