Эксперт Журавлев: прогнозируемый дефицит бюджета Украины в 30-35% ВВП говорит о банкротстве страны
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Прогнозируемый властями на конец текущего года дефицит бюджета Украины на уровне 30-35% ВВП означает банкротство страны, заявил РИА Новости научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в понедельник, что дефицит бюджета Украины к концу года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны.
"Вывод — Украина банкрот", — сказал он.
Как отметил Журавлев, бюджетный дефицит означает превышение расходов бюджета над его доходами. "Дефицит бюджета Украины составит 50 миллиардов долларов, что равно 30–35% ВВП. Это значит, что страна потребляет на 35% больше, чем производит, и следовательно 35% произведенного в стране уйдет на покрытие бюджетного дефицита. Если дефицит будет составлять 100%, то страна сразу проедала бы все, что производит", — пояснил он.
"Украина существует только потому, что покрывает свой дефицит за счет займов. Но если бы к Украине относились как к коммерческому партнеру, то кредиты бы не давали, так как богатство страны уменьшается за счет дефицита и отдавать кредиты будет просто нечем", — добавил он.
По мнению Журавлева, Западу нужна воюющая Украина и он готов платить за специальную военную операцию. "Украина — банкрот, но этот банкрот нужен, и ему подкидывают денег. Но взаймы, так что в конечном счете Запад свое возьмет. А Украина будет разорена, и ущерб будет не меньше, чем от боев", — заключил он.
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