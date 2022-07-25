25 июля — ПРАЙМ. General Motors Co и Ford Motor Co собираются вновь разыграть сценарий, который разыгрывали уже не раз: попытаться убедить инвесторов в том, что смогут пережить рецессию, не понеся убытков, сообщает рейтер. В США признали "замедление" экономики необходимым явлением

Последние нескольких недель аналитики снижают целевую стоимость акций и оценки прибылей автопроизводителей из Детройта, одновременно с этим давая пессимистичные прогнозы по мировой экономике. Высокие цены на энергоносители, растущие процентные ставки, инфляция, запутанные производственные цепочки и новые заражения COVID — по мнению аналитиков, все эти факторы представляют угрозу для прибыли автопроизводителей.

В то же самое время некоторые аналитики считают, что рецессия окажется неглубокой, а спрос на автомобили восстановится быстрее, чем в прошлом. Большая разница заключается в том, что на этот раз у дилеров GM и Ford в США нет значительного запаса нераспроданных автомобилей, которые им пришлось бы распродавать со скидками.

"Мы полагаем, что долгосрочный прогноз скорее позитивен", — указывает в заметке аналитик Bank of America Джон Мерфи, ссылаясь на низкие запасы и отложенный спрос со стороны потребителей, которые воздерживались от покупок, когда автомобили были в дефиците или же стоили слишком дорого.

И GM, и Ford также обладают сильным балансом по сравнению с тем периодом, который предшествовал финансовому кризису 2008-2009 годов, приведшему к банкротству GM.

GM, которая отчитается о результатах во вторник утром, подтвердила свой годовой прогноз прибыли даже после того, как сообщила, что во 2-м квартале не смогла отгрузить 95 000 транспортных средств из-за нехватки компонентов. Ранее в этом месяце GM заявляла, что ожидает чистую прибыль за 2-й квартал в размере 1,6-1,9 млрд долларов, что ниже ожиданий аналитиков, опрошенных Refinitiv, — их средний прогноз равен 2,56 млрд долларов.

Ford также подтвердил прогноз по операционной прибыли за весь год в диапазоне 11,5-12,5 млрд долларов.

Однако Ford сталкивается с высокими затратами на отзыв автомобилей, а также на крупные инвестиции в разработку новых электромобилей. На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что гендиректор Джим Фарли может сократить еще 8000 рабочих мест, преимущественно во вспомогательных бизнесах, связанных с традиционными автомобилями.

В Ford не прокомментировали это сообщение, однако Фарли в последние месяцы не раз говорил о том, что у Ford переизбыток персонала и что компания тратит слишком много денег из-за проблем с качеством.