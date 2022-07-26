МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Западные санкции не развалили экономику России — профицит внешней торговли страны достиг во втором полугодии $70,1 миллиарда, пишет американское издание The National Interest. В Минсельхозе оценили влияние санкций на продовольственную безопасность

Отмечается, что рубль продемонстрировал редкую устойчивость, достигнув значений 2015 года по отношению к евро. Из этого The National Interest делает вывод, что Россия добилась таких успехов благодаря высоким цены на товары и своей способности экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

При этом государства Евросоюза после введения антироссийских санкций получили сразу две серьезнейшие проблемы: нехватку топлива, возникшую в связи с сокращением поставок из России, и рост цен на энергоносители, который стимулирует инфляцию.

Подчеркивается, что антироссийские санкции вызывают больше проблем всему миру, чем самой России, ведь с экономической точки зрения страна "ни на грамм не пострадала".