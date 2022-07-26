МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда посетят на этой неделе США, где 29 июля состоится встреча с их американскими коллегами в формате "два плюс два". Эксперт оценил последствия запрета Японии на импорт российского золота

"С 28 по 31 июля я буду находиться с визитом в Вашингтоне, США. В рамках визита я приму участие в так называемой экономической встрече в формате "два плюс два", о проведении которой было условлено в ходе переговоров глав наших стран в январе", — заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД.

Хаяси подчеркнул, что от американской стороны во встрече будет участвовать госсекретарь США Энтони Блинкен и министр торговли США Джина Раймондо. От японской стороны вместе с Ёсимасой Хаяси будет присутствовать министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

"Мы намерены подтвердить тесное взаимодействие между Японией и США по вопросам дипломатической и экономической безопасности. Проведение экономической встречи "два плюс два" отчетливо демонстрирует тот факт, что мы совместно осознаем, что в нынешней международной ситуации вопросы национальной безопасности и экономические аспекты не могут быть разделены", — добавил глава МИД Японии.

Кроме этого, согласно релизу японского ведомства, 29 июля также пройдет отдельная встреча глав МИД Японии и США.