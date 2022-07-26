МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Последний пакет санкций Евросоюза наглядно продемонстрировал исчерпание блоком своих возможностей по введению ограничительных мер в отношении Москвы, рассказал французской газете Le Monde высокопоставленный дипломат на условиях анонимности. В Китае рассказали, как США "задушили" евро

Он отметил, что ЕС принял седьмой пакет ограничений против России, однако, в отличие от предыдущих шести, там не прописано никаких серьезных положений — в нем звучит призыв привести политику блока в соответствие с позицией его союзников.

"Мы подошли к концу того, что могли сделать", — подчеркнул изданию дипломатический источник.

Отмечается, что в планы 27 государств-членов ЕС пока не входит добровольный отказ от российского газа, поскольку решить имеющиеся проблемы в поставках удается с трудом. При этом даже Польша и страны Прибалтики не готовы выкладывать на стол такое предложение, ведь оно бы еще больше подчеркнуло разногласия внутри блока.

В статье Le Monde отмечается, что европейские лидеры стремилась к тому, чтобы принятые ими санкции совпадали с ограничениями "Большой семерки": еще в конце июня эта группа стран отказались от российского золота. Однако издание пишет, что в новом пакете прописаны и некоторые послабления.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.