Financial Times: Украина рискует оказаться на пороге финансовой катастрофы уже осенью
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Украина истратила практически все свои бюджетные ресурсы и может оказаться на пороге финансовой катастрофы к осени, пишет Financial Times.
Издание отметило, что совсем скоро Киеву не будет хватать денег на поддержку социальной сферы, финансирование которой производится из бюджета. Речь идет прежде всего о образовании и здравоохранении. Такая ситуация может сложиться из-за роста трат на военные действия.
Financial Times отмечает, что сейчас Киев серьезно ограничен в средствах, и, если он решат увеличат налоговое бремя на бизнес, то это может привести к массовым банкротствам предприятий, что только усугубит гуманитарный кризис. Подобное развитие событий, как говорится в статье, "обернется для правительства республики катастрофой".
Пожелавшие остаться анонимными источники FT в правительстве страны сообщили, что обещанные Западом пакеты финансовой помощи поступают очень небольшими траншами и "слишком медленно".
"В Киеве отлично понимают, что на сегодняшний день уже нельзя полагаться на мягкую кредитно-денежную политику, поскольку это приведет к дальнейшему росту инфляции и росту цен импортных товаров. Но без финансовой поддержки из-за рубежа ее экономика "уйдет в крутое пике", а "продолжать вести боевые действия будет просто невозможно", — добавляется в тексте.
Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил о том, что дефицит бюджета страны к концу года составит 50 миллиардов долларов. Общий долг к объему ВВП составит 70-80 процентов, добавил он.
Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C".
https://1prime.ru/world/20220726/837606971.html