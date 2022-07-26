МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Украина истратила практически все свои бюджетные ресурсы и может оказаться на пороге финансовой катастрофы к осени, пишет Financial Times. Die Welt раскрыла дилемму, перед которой США поставили Германию

Издание отметило, что совсем скоро Киеву не будет хватать денег на поддержку социальной сферы, финансирование которой производится из бюджета. Речь идет прежде всего о образовании и здравоохранении. Такая ситуация может сложиться из-за роста трат на военные действия.

Financial Times отмечает, что сейчас Киев серьезно ограничен в средствах, и, если он решат увеличат налоговое бремя на бизнес, то это может привести к массовым банкротствам предприятий, что только усугубит гуманитарный кризис. Подобное развитие событий, как говорится в статье, "обернется для правительства республики катастрофой".

Пожелавшие остаться анонимными источники FT в правительстве страны сообщили, что обещанные Западом пакеты финансовой помощи поступают очень небольшими траншами и "слишком медленно".

"В Киеве отлично понимают, что на сегодняшний день уже нельзя полагаться на мягкую кредитно-денежную политику, поскольку это приведет к дальнейшему росту инфляции и росту цен импортных товаров. Но без финансовой поддержки из-за рубежа ее экономика "уйдет в крутое пике", а "продолжать вести боевые действия будет просто невозможно", — добавляется в тексте.

Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил о том, что дефицит бюджета страны к концу года составит 50 миллиардов долларов. Общий долг к объему ВВП составит 70-80 процентов, добавил он.

Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C".