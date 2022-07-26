МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. В Стамбуле заработал Совместный координационный центр в соответствии с положениями инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. Турция готова перерабатывать зерно из российских и украинских портов

В ведомстве заявили, что в соответствии с положениями "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" начал свою работу Совместный координационный центр в городе Стамбул. Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате.

Отмечается, что "российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк".

Главная задача специалистов РФ в координационном центре в Стамбуле — практическая реализация инициативы по зерну Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в соответствии с положениями "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" начал свою работу Совместный координационный центр в Стамбуле. Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате.

"Главной задачей российских специалистов в СКЦ станет оперативное решение всех необходимых вопросов для выхода "Инициативы" на этап практической реализации. Деятельность российских представителей в СКЦ находится на особом контроле в Министерстве обороны Российской Федерации", — сказали в ведомстве.