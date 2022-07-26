ООН, 26 июл — ПРАЙМ. Генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен создаст рабочую группу для содействия наращиванию экспорта российского продовольствия и удобрений в соответствии с "продуктовой сделкой", заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Эксперт ООН оценил степень влияния "продуктовой сделки" на мировые рынки

Отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, Хак сказал: "Эта работа уже начинается. Ребекка Гринспен и ее коллеги в ЮНКТАД помогут (этой деятельности – ред)".

"Она (Гринспен – ред.) сформирует рабочую группу, которая поможет ей с этим", — добавил он.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.