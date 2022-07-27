МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Решение Евросоюза ослабить санкции против российских финансовых структур представляет собой политическое поражение Запада, которое никто не хочет признавать, заявил РИА Новости эксперт по политическим коммуникациям Орландо Ромеро. Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев

"Да, это (смягчение санкций — ред.), очевидно, симптом политического поражения Запада, которое никто не хочет признавать в настоящее время", — сказал Ромеро.

Евросоюз 21 июля утвердил решение о принципиальном исключении из санкционных ограничений всех сделок, касающихся торговли продовольствием и удобрениями, в том числе в части размораживания для этой цели заблокированных ранее активов ряда российских банков.

"Это показатель того, что конфликт на Украине больше не является приоритетом, общим делом всех западных стран или, по крайней мере, стран, входящих в Организацию Североатлантического договора (НАТО)", — добавил Ромеро, профессор в области управления коммуникациями.

Энергетический кризис, возникший в результате антироссийских санкций, также вынуждает США и их союзников смягчать ограничения в отношении других стран, в частности Венесуэлы, добавил собеседник агентства.

"Случай Венесуэлы является наиболее показательным — Соединенным Штатам пришлось умерить свою империалистическую политику, чтобы попытаться получить доступ к невозобновляемым источникам энергии, таким как нефть, газ и другие", — отметил Ромеро.

США в мае объявили о частичной отмене санкций, которые действовали в отношении государственной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) с 2017 года. Впервые за пять лет минфин США выдал ограниченную лицензию, позволяющую американской нефтяной компании Chevron вести переговоры о потенциальной будущей работе в Венесуэле.