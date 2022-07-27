МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам первой половины текущего года снизил в годовом выражении чистую прибыль на 11%, до 32,438 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга. Google изучит документы о штрафе на два миллиарда рублей

Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 2,44 доллара после 2,68 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 17,5% — до 137,696 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Alphabet уменьшилась на 13,6% в годовом выражении и составила 16,002 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 1,21 доллара по сравнению с 1,36 доллара годом ранее. Прогноз составлял 1,28 доллара на акцию. Выручка компании за эти три месяца увеличилась на 12,6% — до 69,685 миллиарда долларов при прогнозе в 70,04 миллиарда.

На предторгах акции компании дорожают почти на 5%.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой, а также Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников компании по состоянию на 30 июня составляет 174 тысячи человек.