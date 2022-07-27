ТЕГЕРАН, 27 июл — ПРАЙМ. Иранская сторона готова поставлять в Россию строительные материалы и сельскохозяйственные культуры, заявил РИА Новости замглавы МИДа Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари. Россия и Иран работают над совместным аналогом SWIFT

Он, в частности, отметил, что сейчас торговля между Ираном и Россией осуществлялся в национальной валюте. "В настоящее время мы импортируем большое количество российского зерна за нацвалюту, импорт пшеницы из России в этом году не идет ни в какое сравнение с предыдущими годами", — отметил иранский дипломат.

"Мы также можем экспортировать наши товары (в РФ — ред.), например, России нужны наши строительные материалы или, например, сельскохозяйственные культуры", — сказал Сафари.

Как напомнил замминистра, президенты Ирана и России договорились, что количество зерна, которое Иран будет импортировать из России, "будет очень велико". "Сейчас, если мы внимательно посмотрим на статистику, то увидим весьма высокий показатель импорта зерна из РФ, и эта тенденция продолжается", — подчеркнул он.

Иранская сторона стремится нарастить объемы закупок пшеницы из России до десяти миллионов тонн в год, а взамен продолжит поставлять в Россию фисташки, фрукты овощи и другие продовольственные товары.