МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Москва надеется на лучшее в вопросе реализации "продуктовой сделки", но не может исключать ее срыва, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. СМИ: первый корабль с зерном может покинуть украинские порты на этой неделе

"В нашей жизни ничего нельзя исключать", — сообщил он журналистам и подчеркнул, что этот вопрос зависит не только от России, но и от других факторов.

При этом Москва рассчитывает, что ее партнеры по сделке будут соблюдать все взятые на себя обязательства по вывозу зерна с Украины и снятию ограничений с российского экспорта.

Руденко также сообщил, что, согласно оценкам турецкой стороны, первые суда с украинским зерном могут выйти из черноморских портов уже в ближайшие дни.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра, в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов. В ООН заявили, что проблем с топливом у кораблей для вывоза зерна нет

Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.