ВАШИНГТОН, 27 июл — ПРАЙМ. Мировая экономика может избежать рецессии только за счет решительных и совместных действий властей, которые необходимо предпринимать уже в этом году, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на конференции Всемирной торговой организации. МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2022 и 2023 годах

"Только решительные и совместные действия властей в этом году могут стать путем для нас, чтобы избежать рецессии", — отметила глава МВФ.

"Если мы не пойдем этим путем, то будет значительно больше негативных последствий для стран", — добавила она.

Георгиева также выразила уверенность в том, что руководители центробанков координируют свои действия для более эффективной работы по стабилизации экономик.

Во вторник МВФ предупредил о серьезных рисках фрагментации мировой экономики, которое чревато снижением эффективности многостороннего сотрудничества в борьбе с изменением климата и создаст предпосылки к тому, чтобы "нынешний продовольственный кризис стал нормой".