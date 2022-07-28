МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сторонники Бориса Джонсона, который уже заявил об отставке и сейчас является исполняющим обязанности премьер-министр Британии, заявили об опасении смены курса после ухода политика с поста главы правительства, пишет Politico.

По мнению сторонников Джонсона, при новом премьер-министре Великобритания вполне может изменить свою антироссийскую повестку на более мягкую и перестать поддерживать Украину.

Как заявил изданию человек из числа давних политических союзников Джонсона, уход политика со своего поста стал "реальным риском" для Киева.

Собеседник отметил, что значительная часть "старой Европы" обеспокоена отставкой Джонсона. "Это еще проявится. Это потеря, когда кто-то вроде него [покидает пост]", — приводит газета слова собеседника.

Издание напоминает о сказанном по поводу ухода Джонсона с поста президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании будет сохранена, но ваше личное лидерство и харизма сделали это особенным", — отметил президент Украины.