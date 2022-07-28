МИНСК, 28 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет никаких разногласий с главой России Владимиром Путиным в вопросе совместной работы в области импортозамещения. Лукашенко призвал белорусский бизнес расширять присутствие на рынке страны

"Давайте вместе будем это преодолевать. Якобы некие барьеры. По крайней мере, с президентом России у нас никаких разногласий в этом отношении нет", — передает его слова госагентство Белта.

Лукашенко подчеркнул во время встречи с губернатором Пермского края России Дмитрием Махониным в Минске, что России и Белоруссии необходимо объединить усилия в условиях санкционного давления, "основываться на своем, развивать свое".

"Мы должны не просто продемонстрировать всем, что мы обойдемся без тех, кто не хочет с нами работать, но мы должны продемонстрировать, что мы еще и можем немало", — заявил он и призвал развивать кооперацию между предприятиями двух стран.

В начале июня Александр Лукашенко сообщил, что Москва выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Минска в программах импортозамещения. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты с Владимиром Путиным, Белоруссия предложила России проекты, которые будут "очень нужны и очень востребованы" в ближайшее время в обеих странах.