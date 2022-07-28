МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российское посольство направило ноту в министерство иностранных дел Литвы из-за ситуации с литовским "Шяуляй банком", который планирует прекратить осуществление банковских операций с Россией с 1 сентября. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь. МИД рассказал о разблокировке Литвой транзита в Калининград

"Я передал им лично ноту по "Шяуляй банку" — разберитесь, до первого сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность", — заявил он телеканалу "Россия 24".

По его словам, "Шяуляй банк" обслуживает весь калининградский транзит, российские операторы оплачивают ему услуги литовских железных дорог. Прекращение операций может стать вторым ударом по Калининграду, "только с другого направления", заявил Рябоконь.

Европейская комиссия ранее опубликовала документ, в котором рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининградскую область санкционных грузов при условии соответствующего контроля. При этом запрет на транзит грузов автотранспортом должен оставаться в силе, говорится в материалах.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.