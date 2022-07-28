МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В Ганновере (столица немецкой земли Нижняя Саксония) приняли решение отключать горячую воду в душевых фитнес-клубов и бассейнов. Как сообщил бургомистр города Белит Онэй, это решение было принято в рамках реализации плана по экономии газа. The Guardian: Германия обиделась на Россию из-за снижения поставок газа

Еврокомиссия во вторник, 26 апреля, анонсировала план действий по ситуации на рынке энергоносителей. Он подразумевает сокращение потребления на уровне до 15%. Речь идет как об использовании природного газа, так и другие энергоресурсы.

"Ситуация непредсказуема, как показали последние несколько дней. Но земельная столица всё же пытается подготовиться как может. Мы видим в этом свою ответственность и должны двигаться вперед. Каждый сэкономленный киловатт-час щадит газохранилища", — цитирует администрация Ганновера слова Онэй.

В числе предпринятых с целью экономии мер власти города отключат газовое отопление и горячую воду в душевых спортзалов и бассейнов. Также решено понизить температуру в самих залах до 15 градусов.

Помимо всего прочего, по словам Онэй, будут отключены фонтаны и подсветки исторических и административных зданий, прекращена подача горячей воды к умывальникам в общественных местах.

Ранее по соображениям экономии перестали подсвечивать ночью берлинскую резиденцию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Сенат Берлина анонсировал на август решение об отключении ночной подсветки ряда исторических зданий, в частности, Бранденбургских ворот и Красной ратуши. В столице Баварии Мюнхене в рамках плана по экономии анонсировали отключение горячей воды в офисах, фонтанов и подсветки ратуши.