МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам июля, согласно предварительной оценке, замедлилась до 7,5% в годовом выражении с 7,6% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). В Германии рассказали, как избавиться от зависимости от газа из России

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя до 7,4%.

За июль потребительские цены в Германии, по предварительной оценке, выросли на 0,9%. Аналитики ожидали показателя на уровне 0,6%. В июне рост составил 0,1%.

При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, ускорили рост до 8,5% в годовом выражении с 8,2% месяцем ранее. А за июль цены выросли на 0,8% после снижения на 0,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали годовой показатель на уровне 8,1%, а месячный — на уровне 0,8%.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.