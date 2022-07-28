МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Число заявок на пособие по безработице в США упало к 22 июля

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, напротив, роста американской экономики — на 0,5% в пересчете на год. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале).

Кроме того, реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по первой оценке, выросли на 1% в пересчете на год после увеличения на 1,8% в первом квартале.

В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале выросла на 1,6%. В первом квартале ВВП США вырос на 3,5% по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.