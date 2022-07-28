МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Отношения Москвы и Пекина динамично развиваются, несмотря на текущую обстановку в мире. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. МИД: стороны "продуктовой сделки" отлаживают механизмы ее реализации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И во время встречи в ходе заседания СМИД ШОС в Ташкенте обсудили динамичное развитие отношений Мсквы и Пекина. Стороны также мнениями об основных вопросах деятельности Шанхайской организации сотрудничества.

Главы МИД дали позитивную оценку текущему состоянию российско-китайских отношений, подчеркнули в пресс-службе росстйскиго ведомства. Министры также подчеркнули ведущую роль ШОС в обеспечении экономического развития региона.