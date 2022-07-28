МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ.Белый дом отказался признать очевидные провальные шаги в экономике страны и продолжает настаивать на ее "отрицательном росте", хотя многие американцы уже чувствуют себя обманутыми, пишет обозреватель The Washington Post Чарльз Лейн. СМИ: в Британии боятся смягчения антироссийского курса

По мнению автора, нельзя забывать о слишком большом количестве признаков того, что США ждет экономический кризис. Опубликованные данные Министерства торговли США подтверждают, что уже второй квартал подряд ВВП США сокращается.

"На фоне этого Белый дом опубликовал заявление, в котором отметил, что в часто цитируемом практическом правиле, согласно которому спад в течение двух кварталов определяет рецессию, нет ничего "официально" утвержденного", — пишет колумнист.

Лейн видит в этом напоминание того, как в прошлом веке администрация президента Джимми Картера старалась избегать понятий "рецессия" и "депрессия" применительно к экономике страны. The Guardian: Германия обиделась на Россию из-за снижения поставок газа

Он также напомнил, что экономист Корнельского университета Альфред Кан в 1978 году, отвечающий в тот период за решения президента Картера по борьбе с инфляцией в стране, сказал о неспособности политиков обуздать рекордно растущие цены на товары. Эксперт утверждал, что ситуация грозит скатить экономику к "глубокой, глубокой депрессии". Тогда помощники президента Соединенных Штатов, находясь под давлением страхов о гипотетических последствиях ситуации для граждан, дали Картеру указание никогда не произносить слова "депрессия".

"На следующей встрече с репортерами Кан язвительно сказал, что нация находится в "опасности перспективы худшего банана за 45 лет", — пишет обозреватель WP.

Сейчас американская экономика снова оказалась на пороге инфляции: ситуация зашла в ту стадию, когда может угрожать политическому строю страны, хотя в распоряжении действующего президента Джо Байдена не столь много эффективных способов, как были во времена Картера. Как и предсказывал Кан, для подавления инфляции нужен резкий спад, который можно спровоцировать повышением процентных ставок ФРС и ростом уровня безработицы, как было в 1982 году, когда каждый десятый американец были без заработка.

"Подобная кампания по повышению ставок ФРС, начавшаяся в марте, стала причиной того, что многие сейчас беспокоятся о риске "банана", — пишет автор. Он также напомнил о ситуации на рынке молочных смесей: с полок магазинов пропали некоторые виды детского питания и до сих пор в стране наблюдается серьезный дефицит. По мнению Лейна, именно политика американских властей сделала цепочку поставок уязвимой после того, как крупнейший в стране завод Abbott Laboratories приостановил свою работу.

Министерство торговли США в прогнозирует спад ВВП страны во втором квартале 2022 года на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Это уже второй квартал подряд, когда ВВП США снижается: в первом квартале этот показатель составил 1,6%.