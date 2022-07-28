МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Некоторые страны Африки и Латинской Америки могут столкнуться с продовольственным кризисом к концу года, если у них не появится доступ к удобрениям, предупредила заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Экономической комиссии по Африке Вера Сонгве. ООН ждет первого рейса с украинским зерном в пятницу

"Если у стран не будет доступа к удобрениям, мы столкнемся в ноябре-декабре с продуктовым кризисом", — заявила она.

По словам Сонгве, посевные работы уже начались в ряде стран, поэтому им необходимы удобрения.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра, в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.