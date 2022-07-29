МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Британское энергетическое ведомство National Grid Plc. ожидает резкого роста цен на энергоносители в случае, если поставки газа из России будут остановлены, пишет агентство Bloomberg. Bloomberg: Германия теряет лидирующие позиции в Европе

"Поставки в Европу могут быть прерваны, что приведет к резкому росту цен", — сообщили в компании.

Королевство, как рассказали там, столкнется с "побочными эффектами" для импорта энергоносителей в случае, если Россия прекратит поставки природного газа в Европу. В первую очередь речь идет о росте цен.

"Только около 6% импорта газа в Великобританию поступает из России, и эту статистику правительство до сих пор использовало, чтобы преуменьшить риски сокращения поставок в энергетическую систему Великобритании", — отметило агентство, добавив, что это предупреждение сетевого оператора — первый случай, когда открыто рассматривается вариант прекращения поставок газа из России в Европу.

Энергетика Великобритании связана с европейской через сеть трубопроводов, проложенных на континент и во Францию, Бельгию, Норвегию и Нидерланды. Отмечается, что летние цены на энергоресурсы уже в четыре раза выше, чем обычно.

"В самые трудные дни цены в Великобритании будут выше, чем в Европе", — говорится в статье.

Более высокие цены создадут еще большую нагрузку на потребительские счета, которые, по прогнозам, уже достигнут рекордных уровней в октябре, а затем снова вырастут в январе 2023 года. На власти королевства оказывается растущее давление с требованием сделать больше, помимо уже обещанной скидки в 400 фунтов стерлингов на тарифы для домашних хозяйств.

Цены на газ в ЕС растут после того как, российский оператор "Газпром" заявил об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая" — из-за этого поставки по "Северному потоку" снизились. Они составляют менее 20% максимальной мощности трубопровода.

В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. С 1 апреля в стране ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов стерлингов в год.