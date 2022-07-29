МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Среди всех европейских стран самой зависимой от поставок энергоресурсов из России оказалась Германия, именно ей придется тяжелее остальных в грядущий отопительный сезон, рассказал Der Tagesspiegel сотрудник аналитического центра Брейгель Симоне Тальяпьетра. Bloomberg: Германия теряет лидирующие позиции в Европе

Журналист спросил, насколько добровольное обязательство стран ЕС сократить на 15 процентов свое потребление природного газа может защитить Берлин от угрозы энергодефицита.

Тальяпьетра отметил, что чрезвычайный план Совета Европы по поставкам энергоносителя был призван поддержать такие крупные страны как Германия. Именно на них придется основной удар, если экспорт из России прекратится полностью.

"Но в соглашении, принятом ЕС, имеется много исключений. Поэтому все будет зависеть от доброй воли стран, его подписавших", — отметил он.

По его мнению эксперта, ФРГ сейчас находится в очень тяжелом положении. Это страна с большим потреблением данного энергоносителя и наименее развитой диверсификацией поставок. Производства страны и обеспечение домохозяйств теплом в большей мере зависит от импорта из России.

По словам аналитика, ответ на вопрос, протянут ли Германии руку помощи такие государства как Нидерланды или Бельгия, станет известен только если дело дойдет до настоящего кризиса снабжения.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада ввели против России беспрецедентные санкции. Часть стран объявили о заморозке российских золотовалютных резервов, часть брендов приняли решение прекратить работу в России, а в Европе начали активнее звучать призывы отказаться от энергоресурсов, экспортируемых Россией.