МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС, отметив, что для этого есть почти все условия. В Нигерии допустили возможность стать членом БРИКС в будущем

"У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации", — сказал Теббун, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen.

На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.