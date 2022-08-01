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Президент Алжира высказался о присоединении страны к БРИКС
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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС, отметив, что для этого есть почти все условия. "У Алжира есть почти все условия для... ПРАЙМ, 01.08.2022
новости, экономика, мировая экономика, брикс, алжир
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС, отметив, что для этого есть почти все условия.
"У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации", — сказал Теббун, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen.
На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.