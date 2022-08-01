МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. В августе в Японии вырастут цены на 2431 вид продуктов, в октябре – дополнительно еще на 6 тысяч наименований, такие данные в понедельник обнародовал японский научно-исследовательский центр Teikoku Databank. Эксперт назвал главные причины инфляции в Японии

Согласно данным исследования, октябрь станет рекордным месяцем по росту цен на продовольствие – они вырастут на 6 тысяч наименований. Всего за осень с сентября по ноябрь вырастут цены уже примерно на 8 тысяч продуктов.

Это столько же, что и за первые семь месяцев этого года. Всего же за 2022 год поднимутся цены примерно на 20 тысяч наименований продуктов. Средний рост цен составит 14%.

Научно-исследовательский центр Teikoku Databank считает, что если до сих пор это было связано с ростом мировых цен на зерно и топливо, то сейчас, начиная с лета и далее, "к этому добавляется резкое падение иены, курс которой в какой-то момент опустился до уровня 140 иен за доллар, и с ростом цен на импорт".