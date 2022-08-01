В Японии ожидается подорожание более восьми тысяч видов продуктов
В Японии в августе подорожают 2,4 тысячи видов продуктов, в октябре – еще 6 тысяч
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. В августе в Японии вырастут цены на 2431 вид продуктов, в октябре – дополнительно еще на 6 тысяч наименований, такие данные в понедельник обнародовал японский научно-исследовательский центр Teikoku Databank.
Согласно данным исследования, октябрь станет рекордным месяцем по росту цен на продовольствие – они вырастут на 6 тысяч наименований. Всего за осень с сентября по ноябрь вырастут цены уже примерно на 8 тысяч продуктов.
Это столько же, что и за первые семь месяцев этого года. Всего же за 2022 год поднимутся цены примерно на 20 тысяч наименований продуктов. Средний рост цен составит 14%.
Научно-исследовательский центр Teikoku Databank считает, что если до сих пор это было связано с ростом мировых цен на зерно и топливо, то сейчас, начиная с лета и далее, "к этому добавляется резкое падение иены, курс которой в какой-то момент опустился до уровня 140 иен за доллар, и с ростом цен на импорт".
https://1prime.ru/world/20220801/837658143.html
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