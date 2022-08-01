МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Многие западные средства массовой информации в своем анализе создавшейся кризисной ситуации с поставками энергоносителей в Европу все чаще приходят к выводу, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб странам ЕС, пишет британское издание Daily Express. Польше предсказали превращение в парк Юрского периода

"Такое отношение к Москве приведет к самоубийству ЕС", — отмечает автор газеты.

По мнению журналиста, подтверждения этому можно найти уже сейчас.

В ЕС уровень инфляции подскочил до 8,9 процента, а евро как валюта региона впервые за последние 20 лет упал до паритета по отношению к доллару. Издание предупреждает: рецессия для стран еврозоны уже из прогноза стала реальностью.

Как отметил лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа, Брюссель как политический центр Евросоюза сколько не прилагает усилий, не в силах заменить экспорт из России таких важных энергоносителей, как нефть и газ. Сейчас уже не составляет секрета, что европейские страны вынуждены скупать топливо через посредничество Индии и Саудовской Аравии, однако наценка на сырье только стала выше. Если помнить о том, что валюта ЕС потеряла свою покупательскую способность, европейцам энергоносители стали обходиться еще дороже.

Беспрецедентные санкции стран Запада против России, отмечает обозреватель Daily Express, может привести регион к крупнейшему в истории финансовому кризису. Сильнее всего пострадают экономики развитых стран, таких как Италия и Германия, с мощной промыщленностью и высокой зависимостью от импортируемого из России газа. В отопительный период проблемы ждут Францию: Россия выступала крупным поставщиком нефти.

Автор издания приходит к выводу, что санкционную войну против России необходимо остановить. В противном случае Европа рискует погрузиться в крупнейший в своей истории финансовый кризис.

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