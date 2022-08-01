МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мир оказался в эпицентре распада экономической системы: у основных игроков началось перераспределение сил и власти, заявил чешскому изданию iDNES главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда. Немецкий министр призвал не демонизировать Россию

У Запада в этом процессе не все проходит гладко, а прогноз для Европы на ближайшие месяцы достаточно печален, считает аналитик.

По его мнению, сейчас наблюдается самая худшая ситуация в экономике за последние 20 лет.

"Никогда еще не было столько переменных, которые влияют на экономику в мировых масштабах. Можно сказать, что мировая экономическая система по сути распадается", — отметил он и добавил, что проблемы кроются не только в последствиях, например, ситуации на Украине. В мире происходит резкое перераспределение силы и власти. Как считает Кованда, главным проигравшим в этом процессе окажется Европейский Союз.

"Непосредственная причина не вооруженный конфликт, а преимущественно идеологическая слепота нынешних политических элит и буквально фанатичное стремление к углеродной нейтральности Европы и абсурдным целям, которые всем нам очень дорого обойдутся", — прогнозирует он.

При этом осенью все подорожает настолько, что многие европейцы даже не представляют, что их ждет: в погоне за "зеленой энергетикой" ЕС будет вынужден либо наблюдать беспрецедентное увеличение цен на практически все товары вследствие роста стоимости энергоносителей, либо возвращение к "черной" угольной энергии или другие непопулярным источникам. Кованда также выразил опасение из-за роста цен на энергоносители: стоимость газа увеличилась в шесть раз, продолжает и дорожать нефть.

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