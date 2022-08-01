МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Британия решила ослабить санкции в авиационной отрасли для лиц, связанных с Россией, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.

"Генеральная лицензия была пересмотрена с целью исключения из параграфа 1(h) Положения 28 (о финансовых услугах и средствах, связанных с товарами и технологиями, на ввоз которых существуют ограничения). Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении пунктов, указанных в параграфе 1(a), при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии", — сказано там.

В частности, как следует из упомянутого параграфа, это относится к определенным авиационным товарам и технологиям, в том числе к авиационным газотурбинным двигателям и специально разработанным для них комплектующим. Послабления не распространяются на военные товары и технологии.

Страны ЕС 21 июля в рамках седьмого пакета санкций также скорректировали ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли.