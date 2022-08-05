МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Пекин объявит санкции в отношении спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси и ее близких родственников в связи с визитом на Тайвань, заявили в министерстве иностранных дел КНР. Медведев предупредил о глобальных последствиях визита Пелоси на Тайвань

"На основании соответствующего законодательства КНР китайская сторона приняла решение наложить санкции на Пелоси и ее ближайших родственников после ее провокационных действий", — говорится в сообщении.

Ведомство охарактеризовало поездку спикера как "жесткое вмешательство" во внутреннюю политику Китая и подчеркнуло, что такие действия наносят серьезный урон суверенитету КНР, а также угрожают стабильности в Тайваньском проливе.

Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа и пробыла там до 3 августа. Этот визит спикера палаты представителей стал первым с 1997 года. Китай, который причисляет остров к одному из своих регионов, остро отреагировал на действия Пелоси, посчитал их угрозой государственному суверенитету и пообещал принять решительные меры. Китайцы будут смеяться последними: что ждет мир после выходки Пелоси

Сразу после приземления самолета спикера в Тайбэе Пекин объявил в шести районах моря вокруг Тайваня военные учения, которые продлятся с 4 по 7 августа, и предупредил авиакомпании о необходимости избегать полетов в воздушном пространстве острова на этот период.

Кроме того, КНР ввела санкции в отношении Тайваня, запретив экспорт песка и приостановив закупки некоторых видов сельскохозяйственной продукции.