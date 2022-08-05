МИД Китая пообещал ввести санкции против Пелоси и ее семьи в связи с визитом на Тайвань
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Пекин объявит санкции в отношении спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси и ее близких родственников в связи с визитом на Тайвань, заявили в министерстве иностранных дел КНР.
"На основании соответствующего законодательства КНР китайская сторона приняла решение наложить санкции на Пелоси и ее ближайших родственников после ее провокационных действий", — говорится в сообщении.
Ведомство охарактеризовало поездку спикера как "жесткое вмешательство" во внутреннюю политику Китая и подчеркнуло, что такие действия наносят серьезный урон суверенитету КНР, а также угрожают стабильности в Тайваньском проливе.
Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа и пробыла там до 3 августа. Этот визит спикера палаты представителей стал первым с 1997 года. Китай, который причисляет остров к одному из своих регионов, остро отреагировал на действия Пелоси, посчитал их угрозой государственному суверенитету и пообещал принять решительные меры.
Сразу после приземления самолета спикера в Тайбэе Пекин объявил в шести районах моря вокруг Тайваня военные учения, которые продлятся с 4 по 7 августа, и предупредил авиакомпании о необходимости избегать полетов в воздушном пространстве острова на этот период.
Кроме того, КНР ввела санкции в отношении Тайваня, запретив экспорт песка и приостановив закупки некоторых видов сельскохозяйственной продукции.
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