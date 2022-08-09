МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале меры государств-членов Евросоюза по экономии энергии, электричества и воды. Пушков усомнился в готовности Запада идти на конфронтацию с Эрдоганом

В частности, сенатор отметил: "В Германии рекомендуют принимать душ раз в неделю, а ежедневно мыть только отдельные места. В Британии, при всех ее дождях, вводят рационирование воды. В Италии будут из мусора делать газ, чтобы восполнить нехватку поставок из России".

Резюмируя, он сделал обобщающий вывод: "Что-то меняется в доселе благополучном западном мире".