Пушков: "Что-то меняется в доселе благополучном западном мире"
Сенатор Пушков об экономии Запада: "Что-то меняется в доселе благополучном западном мире"
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале меры государств-членов Евросоюза по экономии энергии, электричества и воды.
В частности, сенатор отметил: "В Германии рекомендуют принимать душ раз в неделю, а ежедневно мыть только отдельные места. В Британии, при всех ее дождях, вводят рационирование воды. В Италии будут из мусора делать газ, чтобы восполнить нехватку поставок из России".
Резюмируя, он сделал обобщающий вывод: "Что-то меняется в доселе благополучном западном мире".
https://1prime.ru/world/20220809/837733850.html
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