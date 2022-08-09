МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оказал поддержку турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в критически важный для Анкары момент, пишет Bloomberg. СМИ: испанские власти отказались отменять план энергосбережения

В публикации отмечается, что действия российского лидера будут "огромным благом" для главы Турции, поскольку до всеобщих выборов в стране осталось меньше года.

"Для него жизненно важно сейчас стабилизировать экономику Турции", — отмечает Bloomberg.

В материале подчеркивается, что договоренности, к которым пришли лидеры во время переговоров в Сочи относительно частичного перехода Турции к оплате российского газа за рубли помогут стабилизировать курс лиры.

Агентство напомнило, что турецкая лира обрушилась более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, и это спровоцировало повышение цен на все, начиная от продуктов питания до энергии и услуг. Инфляция в стране подскочила до 80%, тем самым став одной из самых высоких в мире.

Bloomberg объясняет, что Анкара не собирается присоединяться к антироссийским санкциям.

"В планах Эрдогана и дальше углублять экономические связи с Россией, при этом не провоцируя полномасштабного разрыва с традиционными союзниками по НАТО", — заключается в статье.

В конце прошлой недели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они подтвердили приверженность укреплению двустороннего сотрудничества и среди прочего договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.