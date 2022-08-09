2022-08-09T12:31:34+03:00

2022-08-09T12:31:34+03:00

2022-08-09T12:31:34+03:00

2022

https://1prime.ru/world/20220809/837736963.html

В Кремле оценили попытки Запада изолировать Россию

Мировая экономика

Новости

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В КРЕМЛЕ КРАЙНЕ НЕГАТИВНО ОЦЕНИВАЮТ ПОПЫТКИ ИЗОЛИРОВАТЬ РОССИЮ: У НИХ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ДУШОК И НЕТ ПЕРСПЕКТИВ Новость дополняется. ПРАЙМ, 09.08.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60