В Кремле крайне негативно оценивают попытки изолировать Россию
В КРЕМЛЕ КРАЙНЕ НЕГАТИВНО ОЦЕНИВАЮТ ПОПЫТКИ ИЗОЛИРОВАТЬ РОССИЮ: У НИХ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ДУШОК И НЕТ ПЕРСПЕКТИВ
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В КРЕМЛЕ КРАЙНЕ НЕГАТИВНО ОЦЕНИВАЮТ ПОПЫТКИ ИЗОЛИРОВАТЬ РОССИЮ: У НИХ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ДУШОК И НЕТ ПЕРСПЕКТИВ
Новость дополняется.
https://1prime.ru/world/20220809/837736963.html
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