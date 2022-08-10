МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Китайский гигант электронной коммерции Alibaba за три месяца уволил 9241 сотрудника, передает Bloomberg. Чистая прибыль Alibaba упала в первом квартале на 50%

Как сообщает агентство, на конец последнего отчетного квартала в Alibaba работали свыше 245 тысяч человек. Компания начала сокращать штат, стремясь сократить расходы на фоне повышения инфляции, подорожания материалов и усиления политической напряженности.

В то же время отмечается, что непростые кадровые решения в существующих условиях принимают многие компании. Например, американские корпорации Apple и Alphabet ограничили прием на работу, при этом Amazon сократил порядка 100 тысяч рабочих мест.