Bloomberg рассказал о массовых увольнениях в китайском техногиганте Alibaba
Bloomberg: китайский техногигант Alibaba уволил за три месяца 9241 сотрудника
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Китайский гигант электронной коммерции Alibaba за три месяца уволил 9241 сотрудника, передает Bloomberg.
Как сообщает агентство, на конец последнего отчетного квартала в Alibaba работали свыше 245 тысяч человек. Компания начала сокращать штат, стремясь сократить расходы на фоне повышения инфляции, подорожания материалов и усиления политической напряженности.
В то же время отмечается, что непростые кадровые решения в существующих условиях принимают многие компании. Например, американские корпорации Apple и Alphabet ограничили прием на работу, при этом Amazon сократил порядка 100 тысяч рабочих мест.
https://1prime.ru/world/20220810/837744323.html
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