МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в июле 2022 года вырос на 2,7% в годовом выражении, что оказалось несколько ниже ожиданий аналитиков, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР. Спрос на золото в Китае вырос на этой неделе

Эксперты прогнозировали, что рост CPI в июле составит 2,9% против 2,5% в июне. За первые семь месяцев 2022 года инфляция в стране выросла на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

CPI в городах в июле в годовом выражении вырос на 2,6%, а в сельской местности – на 3%. Продовольственные товары в июле подорожали на 6,3%, непродовольственные — на 1,9%, потребительские — на 4%, услуги — на 0,7%.

При этом по сравнению с июнем этого года показатель вырос на 0,5%, цены на продовольственные товары выросли на 3%, на потребительские товары подешевели на 0,1%, непродовольственные товары подорожали на 0,6%, услуги – на 0,3%.

Цены на свежие фрукты в июле в годовом выражении выросли на 16,9%, на свежие овощи и зелень — на 12,9%, молочная продукция подорожала на 0,9%, яйца — на 5,9%, продукция водного промысла подешевела на 2,9%, цены на мясо выросли на 8,4%, отдельно свинина подорожала на 20,2%. Алкоголь подорожал на 1,4%.

Если же сравнивать с показателями июня, то за месяц цены на молочную продукцию выросли на 0,1%, на яйца — на 0,3%, овощи и зелень подорожали на 10,3%, фрукты подешевели на 3,8%, продукция водного промысла выросла в цене на 0,5%, цены на мясо выросли на 11,8%, свинина подорожала на 25,6%, алкоголь —на 0,1%.

Услуги здравоохранения в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,7%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,5%, на транспорт и связь – на 6,1%, на жилье — на 0,7%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в июле в годовом выражении вырос на 4,2% при прогнозе в 4,9% и против 6,1% месяцем ранее.

По итогам 2021 года инфляция в Китае составила 0,9%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2022 году CPI составит около 3%.