МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. С начала 2022 года доллар США вырос на десять процентов по сравнению с другими основными валютами, но это не сулит ничего хорошего для стран с более скромными экономиками, пишет обозреватель CNN Джулия Горовиц.

По мнению журналиста, это прежде всего связано с тем, что инвесторы, взволнованные перспективой глобальной рецессии, начали вкладываться в американскую валюту, которая считается самым надежным активом в неспокойные времена. Также привлекательности доллара сыграла на руку агрессивная политика Федеральной резервной системы США, которая повышает ключевую ставку в рамках борьбы с мощнейшей инфляцией. Это делает американские инвестиции более выгодными, потому что теперь они обещают более высокую прибыль. Daily Express: в Евросоюзе назрел раскол

Горовиц подчеркнула, что примерно половина всего объема мировой торговли осуществляется в американской валюте, а это значит, что у производителей и малых предприятий, которые зависят от импортных товаров, расходы будут расти. Проблемы появятся и у правительств тех стран, которые выплачивают свои долги в долларах, особенно если у них сократятся валютные резервы.

Обозреватель CNN объяснила, что американский доллар берет курс на укрепление, когда экономика США показывает хороший рост, или же, как ни странно, когда она слабеет и миру начинает угрожать рецессия.

"В обоих случаях инвесторы видят в американской валюте возможность заработать на экономическом подъеме или относительно безопасный актив, который позволит им пережить трудности, сохранив сбережения. Подобный феномен очень часто называют "улыбкой доллара" — из-за формы графика роста, который поднимается вверх с обоих краев", — отметила Горовиц.

Однако у остальных стран мира это не вызывает ответную "улыбку", добавляет она. Аналитик инвестиционного банка UBS Маник Нараин три основные причины, по которым укрепление доллара может нанести ущерб странам с более скромными экономиками.

Во-первых, усиление доллара существенно повышает нагрузку на бюджет, ведь далеко не все государства имеют возможность занимать средства в собственной национальной валюте, так как инвесторы не доверяют их институтам или же финансовые рынки этих стран плохо развиты. В итоге у них нет иного выхода, кроме как занимать средства в долларах. Если его курс начинает быстро расти, этим странам приходится платить по долгам больше, что опустошает их казну.

Помимо этого, из-за дорогого доллара и правительствам, и предприятиям приходится тратить больше средств на импорт продовольствия, лекарств и топлива.

Так случилось, когда ранее в этом году курс рупии Шри-Ланки обвалился по отношению к доллару. Правительство исчерпало валютные резервы, которые и без того были весьма скудными из-за спада в туристической отрасли, вызванного пандемией. Дефицит базовых товаров заставил тысячи людей выйти на улицы, чтобы выразить протест. Президент Готабая Раджапакса бежал из страны, а в июле подал в отставку после того, как разъяренные протестующие захватили правительственные здания.

Во-вторых, усиление доллара провоцирует "бегство" капитала. Когда валюта страны резко слабеет, состоятельные граждане, крупный бизнес и иностранные инвесторы начинают выводить свои деньги в надежде найти для них более надежные места. В свою очередь, это еще сильнее давит на курс национальной валюты и усугубляет бюджетные трудности.

В-третьих, усиление доллара негативно влияет на экономические рост. Если компаниям не хватает денег на импорт необходимых для производства комплектующих, их производительность падает. Это значит, что у них будет меньше продукции для продажи, что оборачивается сокращением ВВП.

Многие развивающиеся рынки экспортируют свои товары в Соединенные Штаты. Если доллар укрепляется из-за того, что Америка оказалась на грани рецессии, то ситуация становится очень тяжелой. Reuters: конфликт на Украине разоряет Германию

Сейчас большинство инвесторов и политиков задаются вопросом, не была ли Шри-Ланка лишь первой из упавших костяшек домино. Существует риск, что волнения в развивающихся странах могут распространиться на всю финансовую систему, таким образом спровоцировав целый каскад негативных последствий. Аналитики пристально следят за ситуацией в Тунисе, который сталкивается с бюджетными трудностями, а также в Гане и Кении, на которых лежит серьезное долговое бремя. Под угрозой и Сальвадор: в следующем году у него подойдет срок выплат по бондам, а Аргентина до сих пор не может оправиться после последнего валютного кризиса 2018 года.

По оценке МВФ, на данный момент около 60% стран с низким доходом либо вплотную приблизились к критической ситуации в связи с высоким уровнем госдолга, либо уже в ней оказались. Для сравнения десять лет назад их доля не превышала 20%.

Подводя итог, Горовиц отметила, что в дальнейшем многое будет зависеть от состояния двух крупнейших экономик мира, американской и китайской. Если эти двигатели роста все же начнут тормозить, то развивающиеся рынки могут столкнуться с весьма болезненным оттоком инвестиций.