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Инфляция в Чехии выросла до 17,5%
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Цены в Чехии продолжают расти уже на протяжении 13 месяцев, годовая инфляция по итогам июля достигла 17,5%, сообщило Чешское статуправление. "Уровень инфляции в Чехии в июле... ПРАЙМ, 10.08.2022
экономика, мировая экономика, новости, чехия, инфляция, мировая экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАГА, 10 авг — ПРАЙМ. Цены в Чехии продолжают расти уже на протяжении 13 месяцев, годовая инфляция по итогам июля достигла 17,5%, сообщило Чешское статуправление.
"Уровень инфляции в Чехии в июле достиг в годовом исчислении 17,5% против 17,2% в июне", — говорится в сообщении.
Как отмечается, сильнее всего за прошедший месяц подорожали продукты. Лидерами по росту цен стали молоко и сливочное масло, цены на которые увеличились на 67% на 61% соответственно.
Кроме того, выросла стоимость электроэнергии (на 33,6%), газа (на 59,8%) и автомобильного топлива (на 43,6%). Сами автомобили подорожали на 14,3%, аренда жилья — на 5%.