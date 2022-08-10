ПРАГА, 10 авг — ПРАЙМ. Цены в Чехии продолжают расти уже на протяжении 13 месяцев, годовая инфляция по итогам июля достигла 17,5%, сообщило Чешское статуправление. Долги британцев за электроэнергию достигли исторического максимума

"Уровень инфляции в Чехии в июле достиг в годовом исчислении 17,5% против 17,2% в июне", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сильнее всего за прошедший месяц подорожали продукты. Лидерами по росту цен стали молоко и сливочное масло, цены на которые увеличились на 67% на 61% соответственно.

Кроме того, выросла стоимость электроэнергии (на 33,6%), газа (на 59,8%) и автомобильного топлива (на 43,6%). Сами автомобили подорожали на 14,3%, аренда жилья — на 5%.