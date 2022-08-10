МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Европейская торговля находится под угрозой остановки из-за рекордной жары, из-за которой пострадали крупные страны региона, пишет Bloomberg. CNN: "улыбка доллара" не сулит ничего хорошего

Рейн — столп немецкой, голландской и швейцарской экономик на протяжении веков — на этой неделе может стать непроходимым для судов, тем самым блокируя огромные потоки угля и дизельного топлива. Похожая ситуация складывается и с Дунаем и торговлей зерна. При этом, как отмечается в статье, речная торговля — лишь один из элементов, на который повлияло изменения климата. Во Франции, тем временем, обострился энергетический кризис, потому что две реки — Рона и Гаронна слишком нагрелись, чтобы эффективно охлаждать ядерные реакторы, а итальянская река По обмелела так, чтобы поливать поля.

И это происходит на фоне рецессии в регионе.

По рекам и каналам региона перевозится более тонны грузов на каждого жителя ЕС, а этот вид транспортировки вносит в экономику региона около 80 миллиардов долларов.

"Речь идет не только о коммерческой навигации. Речь идет о том, чтобы освежиться в жару, об орошении и многом другом, — сказала директор французского оператора водоснабжения VNF Сесиль Азевард. — Реки — часть нашего наследия".

Как считает экономист в ABN Amro Bank NV Альберт Ян Сварт, плохие условия, как ожидаются, подорвут экономику региона больше, чем на пять миллиардов евро — именно в такую сумму обошлись проблемы с транзитом по Рейну в 2018 году.

"Пропускная способность внутреннего судоходства будет сильно ограничена, пока в этом районе не будет много дождей", — сказал он, добавив, что ущерб будет оцениваться миллиардами.

Управляющий директор компании Reederei Jaegers GmbH Гюнтер Йегерс был удивлен, узнав, что стоимость одной баржи выросла на 30% за сутки.

"Я никогда, никогда не видел этого, — сказал он. — Это безумие". Daily Express: в Евросоюзе назрел раскол

По мнению эксперта, перевозчики из-за низкого уровня рек снижают количество грузов на судах ради безопасности, однако облегчения ситуации не предвидится из-за погоды, которая все больше напоминает пустыню.

Уровень воды в путевых точках Рейна упал, как отмечает агентство, до рекордного низкого уровня. При этом река играет ключевую роль в транспортировке угля на электростанции, и, как говорят в окружении администрации канцлера.

Олафа Шольца, это может подорвать планы по восстановлению работы некоторых законсервированных объектов. Франция, которая обычно экспортирует электроэнергию, не может облегчить энергетический кризис из-за того, что ей доступна лишь половина ядерных реакторов страны, а остальные находятся на ремонте. Норвегия аналогично готовится ограничить экспорт электроэнергии. При этом, как пишет Bloomberg, будет только хуже: главные речные системы Европы частично питаются альпийскими ледниками, но со второй половины прошлого века в регионе потеплело на два градуса, что превышает мировой показатель в два раза. Нарушение розы ветров также увеличивают вероятность долгих периодов засухи.Как рассказала гидролог Силье Эриксен Холмен, это все — долгосрочная тенцендия. Сейчас земля так пересохла, что с легкостью поглотит дождевую воду. Реки, по ее словам, начнут течь только тогда, когда уровень воды в почве восстановится до нормального.