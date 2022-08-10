МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Европейские страны уже "ощущают боль" от экономической войны с Россией, но Евросоюз пока не готов отступать от санкционной политики, пишет обозреватель The Wall Street Journal Боян Панчевски. CNN: "улыбка доллара" не сулит ничего хорошего

Он отметил, что экономическая ситуация по всей Европе продолжает стремительно ухудшаться. Цены на продукты питания и энергоносители взлетели, и это подогревает недовольство населения и соответственно оказывает давление на правительства.

"Некоторые западные политики уже начинают сомневаться в целесообразности санкций против России, и все чаще начинают звучать призывы к более активным усилиям по снижению напряженности", — заявил Панчевски.

Особенно тяжело противостояние с Россией дается политикам в Западной Европе, добавляет журналист. Так, например, партия президента Франции Эммануэля Макрона недавно потеряла парламентское большинство после того, как оппоненты воспользовались высокой инфляцией и назвали его лидером, который игнорирует проблемы карманов средних французских семей.

Ранее лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала президента ослабить санкции против России.

"Эти санкции не служат абсолютно никакой цели, кроме как заставить европейский народ, включая французский, страдать", — сказала политик.

В Германии премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер разошелся во мнении со своей консервативной партией и большинством политического истеблишмента Германии. Он заявил, что продолжать изоляцию России опасно, потому что страна вплотную подошла к воьсми-десяти процентам инфляции.

"Меня в первую очередь беспокоит вся наша экономика и социальная сплочённость нашей страны", — рассказал Кречмер в интервью газете Die Zeit.

По мнению главы главы европейского отделения консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахмана, новых ограничительных мер ожидать не стоит, так как у Запада попросту иссякли их запасы. Но это не означает, что антироссийские меры скоро будут отменены. Европейской торговле грозит паралич из-за жары, пишет Bloomberg

"Пока что трудно увидеть какой-либо импульс для ослабления санкций. Скорее, что дебаты об очередных пакетах ограничений против России будут более медленными и постепенными", — резюмировал Рахман.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы. Некоторые компании ушли из страны, а часть российских активов оказалась заморожена.

Евросоюз ввел семь пакетов ограничений на данный момент, однако они ударили по самому Западу: там выросла инфляция, а за ней и цены на продукты и энергоносители.