Испания запустила проект по перевозке украинского зерна на поездах
Испания запустила пилотный проект по перевозке 600 тонн украинской кукурузы по железной дороге
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Министерство транспорта Испании сообщило о запуске пилотного проекта по перевозке украинского зерна железнодорожным транспортом.
"Вчера вечером был запущен пилотный проект по перевозке зерна поездом с Украины в Испанию в качестве альтернативы или дополнения к транспортировке по морю", — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что в рамках проекта будет транспортировано 600 тонн кукурузы в 25 контейнеров, которые испанский оператор железных дорог Renfe Mercancías уже отправил на польско-украинскую границу.
Как указал испанский минтранс, проект сможет показать техническую и экономическую обоснованность перевозок зерна в Европу по железным дорогам.
Сейчас украинское зерно вывозится из черноморских портов на кораблях в рамках "продуктовой сделки", заключенной Россией и Украиной с Турцией и ООН 22 июля. Стороны заключили соглашение о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение начал работу совместный координационный центр в Стамбуле, в который вошли представители России, Украины и Турции. Новый орган займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.
https://1prime.ru/world/20220810/837751197.html
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