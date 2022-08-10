МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Министерство транспорта Испании сообщило о запуске пилотного проекта по перевозке украинского зерна железнодорожным транспортом. СМИ сообщили о прибытии в Албанию корабля с украинским зерном

"Вчера вечером был запущен пилотный проект по перевозке зерна поездом с Украины в Испанию в качестве альтернативы или дополнения к транспортировке по морю", — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в рамках проекта будет транспортировано 600 тонн кукурузы в 25 контейнеров, которые испанский оператор железных дорог Renfe Mercancías уже отправил на польско-украинскую границу.

Как указал испанский минтранс, проект сможет показать техническую и экономическую обоснованность перевозок зерна в Европу по железным дорогам.

Сейчас украинское зерно вывозится из черноморских портов на кораблях в рамках "продуктовой сделки", заключенной Россией и Украиной с Турцией и ООН 22 июля. Стороны заключили соглашение о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение начал работу совместный координационный центр в Стамбуле, в который вошли представители России, Украины и Турции. Новый орган займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.