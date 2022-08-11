МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Власти Китая с четверга приостановили импорт мясной продукции американской компании King Meat Service после выявления в ней рактопамина, следует из уведомления, опубликованного на сайте Главного таможенного уравнения КНР. СМИ: Китай разочарован результатами в области производства чипов

Отмечается, что китайская таможня обнаружила в мясной продукции компании рактопамин – гормон роста мышечной массы животных. В соответствии с китайским законодательством ввоз продукции данной компании приостанавливается.

"С 11 августа 2022 года приостанавливается выдача импортных деклараций на мясную продукцию данного предприятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта информация передана в министерство сельского хозяйства США.