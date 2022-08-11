МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. США начали программу импортозамещения в области производства микрочипов после подписания соответствующего закона президентом страны Джо Байденом, пишут "Известия". В КНР выступили против закона о поддержке американских производителей чипов

Президентская администрация встретилась с топ-менеджерами американских цифровых гигантов — HP, Lockheed Martin и Intel, после чего было объявлено о выделении $52 миллиардов на строительство предприятий по производству электроники на территории США.

При этом вышеуказанный закон прямо запрещает компаниям, финансируемым правительством США, расширять свое производство в Китае в течение 10 лет. Отмечается, что это сделано целенаправленно для сокращения зависимости от азиатских производителей, выпускающих 75% всех передовых микрочипов.

"К сожалению, сейчас мы производим 0% высокотехнологичных полупроводников. Китай вырывается вперед, развивая эту отрасль. При этом Коммунистическая партия Китая активно настраивает американский бизнес на борьбу с новым законом", — заявил Байден.

Эксперты считают, что США пошли на этот шаг в связи с обострением отношений с Китаем из-за Тайваня.