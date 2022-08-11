Представитель ФРС призвал не спешить с выводами об инфляции в США
Представитель ФРС Дейли считает, что говорить победе над инфляцией в США пока рано
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что центральному банку пока рано "объявлять о победе" в борьбе с инфляцией, после того как вышедшие в среду данные показали ослабление ценового давления. Эти комментарии Дейли публикует Financial Times.
"Помесячные данные стали хорошей новостью, показав, что потребители и компании получили передышку, но инфляция остается очень высокой, она очень далека от уровня, соответствующего нашему определению ценовой стабильности", — сказала Дейли.
В июле потребительские цены в США оставались без изменений по сравнению с июнем благодаря резкому снижению стоимости бензина. Эти данные стали первым заметным признаком замедления инфляции в американской экономике.
https://1prime.ru/world/20220811/837758069.html
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